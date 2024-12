Nächster Kreuzbandriss erschüttert das ÖSV-Team

Schlechte Nachrichten kommen von ÖSV-Skicrosser Claudio Andreatta. Der 24-Jährige war Montagabend beim Weltcup-Sprint in Arosa (Sz) in der Runde der letzten 64 böse zu Sturz gekommen. In der Folge klagte der Vorarlberger über Schmerzen im rechten Knie, das er nicht belasten konnte. Jetzt ist die ernüchternde Diagnose da!