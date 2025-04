Schülerin vergewaltigt? 14-Jähriger freigesprochen

„Hatten Sexualkunde in der Schule“

Die – wie so oft – ganz anders ist als jene des Mädchens. „Wir hatten das Thema Sexualkunde in der Schule und dann hab' ich gefragt, ob sie daran Interesse hat.“ – „Woran?“, will die Richterin wissen. – „Ob sie Interesse an Geschlechtsverkehr hat.“ – „Das haben sie so geschrieben? Das ist ja nicht gerade Jugendsprache.“ Die wenig romantische Formulierung hätte er sich mit Freunden so ausgedacht. Und sie schien auch zu funktionieren. „Wir haben uns dann ein Datum und eine Uhrzeit ausgemacht“, erklärt der mittlerweile 16-Jährige.