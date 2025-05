Türkei: 100 Millionen € Falschgeld beschlagnahmt

„Blüten“ von Prüfgeräten nicht erkannt

Die Türkei hat in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit Geldfälscherbande gehabt. Ende 2024 stoppten Wechselstuben in Istanbul vorläufig die Annahme von 50- und 100-US-Dollar-Scheinen, da sehr viel Falschgeld im Umlauf war. Die „Blüten“ wurden von den Prüfgeräten teilweise nicht erkannt. Medienberichten zufolge waren etwa 600 Millionen US-Dollar an Falschgeld im Umlauf, was den Devisenhandel erheblich beeinträchtigte