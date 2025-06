„Am Anfang war das Laden neu – jetzt ist’s Alltag“

Wie nutzt die Wienerin das umweltfreundliche Fahrzeug am liebsten? „Zum Einkaufen, für Familienbesuche, spontane Ausflüge – also für alles, was im Alltag so anfällt,“ erzählt sie begeistert. Besonders praktisch: Gleich vor ihrer Haustür befindet sich eine eigene Ladestation, was das Aufladen einfach und besonders stressfrei macht.