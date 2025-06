Selenskyj feiert „brillanten Erfolg“ in Russland

Agenten zurückgekehrt oder in Russland verhaftet?

Die an der Aktion beteiligten Agenten seien bereits in die Ukraine zurückgekehrt, so der SBU und Selenskyj. Sollte Russland von Festnahmen berichten, so diene diese Behauptung „nur für das heimische Publikum“, verlautete aus dem SBU. Am frühen Abend berichteten die russischen Sicherheitskräfte nach Angaben der Staatsagentur TASS tatsächlich, dass einige mutmaßliche Beteiligte festgenommen worden seien.