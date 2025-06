Fahrtraining mit Spaßfaktor

Im aufbauenden Dynamik Training wird die Komfortzone verlassen und die Anforderungen an den Fahrer steigen beträchtlich. Bremsen und Ausweichen vor plötzlich auftauchenden Hindernissen oder ein Notspurwechsel bei bis zu 80 km/h fordern die Lenker in diesem Training. In fünf Fahrtechnik Zentren werden zusätzlich Gegenmaßnahmen bei aufschwimmenden Reifen bei der Durchfahrt durch‘s zentrumseigene Aquaplaning Becken trainiert und perfektioniert.