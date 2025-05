Biden nach Krebsdiagnose: „Sind alle optimistisch“

Zweifel an Bidens Gesundheitszustand im Wahljahr

Biden war im Jänner aus dem Amt geschieden – als bis dahin ältester Präsident in der Geschichte der USA. Ursprünglich hatte er bei der Wahl 2024 erneut für die Demokraten antreten wollen. Doch im Wahljahr gab es wegen ständiger Aussetzer und peinlicher Patzer zunehmend Zweifel an seiner körperlichen und geistigen Verfassung. Die Diskussion über seinen Zustand veranlasste Biden schließlich zum Rückzug aus dem Rennen. Stattdessen kandidierte seine Vizepräsidentin Kamala Harris, die aber die Wahl gegen Donald Trump verlor.