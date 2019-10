Pathologe: Epstein wurde in seiner Zelle erwürgt

„Solche Brüche in 50 Jahren Tätigkeit nicht gesehen“

In 50 Jahren Tätigkeit habe er nicht gesehen, dass bei einem Suizid durch Erhängen diese drei Brüche aufgetreten wären, so der 85-Jährige, der laut „Daily Mail“ bereits an Fällen mit höchster Aufmerksamkeit gearbeitet hat - etwa in jenen um O.J. Simpson, John F. Kennedy, Musikproduzent Phil Spector oder den Ex-NFL-Star Aaron Hernandez. Insgesamt habe Baden in seiner Karriere mehr als 20.000 Autopsien vorgenommen.