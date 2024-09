Putin provoziert mit Besuch in der Mongolei

Besuch hat Kalkül

So unangenehm der Haftbefehl für Russland ist, so hat dieser Besuch in einem Mitgliedsstaat des IStGH Kalkül. Der Besuch wurde sorgsam vorbereitet und soll versuchen, dass international anerkannte Regelwerk zu delegitimieren und zu schwächen. „Russland stellt die Schlagkraft und die Relevanz der Internationalen Strafgerichtsbarkeit infrage“, sagt Müller. „Es würde mich nicht wundern, wenn dies nicht der letzte Besuch ist, den Putin in einem Land plant, das das Römer Statut ratifiziert hat. Etwa in Lateinamerika oder Afrika.“