Putin antwortet Trump mit neuem Drohnen-Tsunami

Nachdem Trump zur Mäßigung aufgerufen hatte, gab Putin den Befehl für die größte Luftattacke seit Kriegsbeginn. Hunderte Drohnen und Raketen flogen in der Nacht auf Montag Richtung Ukraine und nahmen auch zivile Infrastruktur ins Visier. Dies teilte die ukrainische Luftwaffe am Montag in der Früh mit.