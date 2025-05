Trump prüft radikale Kehrtwende in Ukraine-Politik

Trump richtet scharfe Worte an Putin

Trumps Verhältnis zu Putin macht aktuell einen angespannten Eindruck. Der US-Präsident schrieb am Sonntag auf seiner Onlineplattform Truth Social über Putin: „Er ist völlig verrückt geworden.“ Putin töte viele Menschen, das gefalle ihm nicht, erklärte Trump angesichts der fortgesetzten russischen Angriffe auf die Ukraine. Auf die Frage einer Journalistin sagte der US-Präsident am Sonntag auch, dass er „absolut“ Sanktionen gegen Russland in Erwägung ziehe.