Kreml überzeugt: Trump ist „emotional überlastet“

Treffen mit türkischem Minister

Peskow sagte zudem, dass sich Putin am Montag mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan getroffen habe. Eines der Gesprächsthemen sei die Ukraine gewesen. Die türkische Regierung beteiligt sich führend an den Vermittlungen zwischen der ukrainischen und russischen Seite. Vor zehn Tagen wurden in Istanbul die ersten direkten Gespräche seit über drei Jahren ausgerichtet. Man einigte sich aber nur auf einen großen Gefangenenaustausch.