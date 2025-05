Morgen startet die beliebte Afterwork-Markt-Reihe

Marktwirte freuen sich

Für die ideale kulinarische Begleitung sorgen die Marktwirte. Marktsprecher Christian Cabalier von der Kochwerkstatt freut sich bereits und bietet mit seinen Kollegen wieder allerhand Highlights an. 30 Jahre war Cabalier Spitzenkoch in vielen Haubenrestaurants Europas, auch in Kroatien hatte er ein Speiselokal, wurde sogar als „Koch des Jahres“ ausgezeichnet. Er bekochte zudem jahrelang Thomas Muster, die einstige Nummer 1 der Tenniswelt. In der Klagenfurter Kochwerkstatt ist der Steirer nach wie vor Stammgast.