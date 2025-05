Schellhorn traf Geschwister von Hamas-Geiseln

Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) hat am Montag die Geschwister von zwei Hamas-Geiseln in Wien empfangen. Evyatar David und Guy Gilboa-Dalal sind bereits seit 600 Tagen in der Gewalt der Terrororganisation. Einen Teil ihrer Gefangenschaft verbrachten sie gemeinsam mit dem inzwischen freigelassenen Tal Shoham.