Gleitschirmflieger in Tausende Meter Höhe geraten

Er wollte im Qilian-Hochgebirge in der Provinz Gansu auf etwa 3000 Metern einen gebrauchten Gleitschirm testen, als ihn nach eigenen Angaben starke Winde erfassten. Da der Druck unter dem 55-Jährigen größer war als in den Wolken darüber, gelang es ihm nicht, zu landen. Durch den raschen Aufstieg auf bis zu 8589 Meter geriet er in eisige Temperaturen mit wenig Sauerstoff und verlor kurzzeitig gar das Bewusstsein.