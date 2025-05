Zwei Schwestern (8 und 11) bei Unfall verletzt

Eine Massenkarambolage war es nicht, dennoch waren einige Fahrzeuge an dem Unfall am Donnerstagvormittag in Kirchdorf am Inn zumindest indirekt beteiligt. Ein 46-jähriger Deutscher aus Wien fuhr mit seiner Frau (41) und seinen Kindern (3 und 7) im Auto auf der B148. Weil viel Verkehr war, fuhr er wie die anderen Autos in einer Kolonne mit 50 bis 70 km/h. Plötzlich bremste das Fahrzeug vor dem Deutschen stark ab – der Auslöser für die Kettenreaktion.