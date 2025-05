Schlussstrich mit 22 Jahren! ÖSV-Läuferin hört auf

Weltcup-Punkte schauten nicht heraus

Im Jahr 2020 war Pfurtscheller in den C-Kader des ÖSV aufgenommen worden, zwei Jahre später folgte der Aufstieg ins Europacup-Technikteam. Rund um den Jahreswechsel 2022/2023 startete sie sogar am Semmering und in Flachau in Weltcup-Slaloms, Punkte schauten aber nicht heraus …