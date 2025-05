Wahnsinnsfahrt mit 200 km/h: Polizei stoppt Raser

Ganz besonders eilig hatte es am Donnerstagvormittag ein deutscher Autolenker im Tiroler Oberland: Auf einer Landesstraße in Pettneu (Bezirk Landeck) bretterte der 35-Jährige mit fast 200 km/h in eine Tempofalle der Polizei. Führerschein und Auto des Mannes wurden beschlagnahmt.