Promis fordern: Keine Waffen mehr an Israel!

Die Unterzeichner riefen die britische Regierung auf, den „uneingeschränkten humanitären Zugang zum Gazastreifen“ zu ermöglichen, einen „sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand“ zu vermitteln und alle Waffenverkäufe an Israel „unverzüglich auszusetzen“. Man könne die Situation im Gazastreifen „nicht ,unerträglich‘ nennen und weiterhin Waffen schicken“, heißt es in dem an Regierungschef Starmer gerichteten Brief.