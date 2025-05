Grenzüberschreitende Bankomatsprenger gefasst

Insgesamt sollen etwa 1,2 Millionen Euro erbeutet worden sein. Die Bande setzte laut den Ermittlerinnen und Ermittlern feste Sprengstoffe mit hoher Explosivkraft ein. Bei den Taten entstanden in der Umgebung der Automaten Sachschäden in Millionenhöhen. Anschließend flüchteten die Täterinnen und Täter in Fahrzeugen. Die Festnahmen erfolgten stufenweise seit April 2024 in den Niederlanden und in Spanien, Dienstagfrüh wurden die letzten zwei Verdächtigen gefasst.