So ticken die „Bankomatsprenger-Boys“

Und es hat wieder „Bumm!“ gemacht: Am Freitag gegen 3.30 Uhr früh jagten Gangster, wie berichtet, im Welser Industrieviertel einen Bankomaten in die Luft – übrigens fast auf den Tag genau zwei Monate nach einem gleichartigen Coup in Alkoven. Doch wer sind diese Verbrecher, die heuer bundesweit bis zum 6. März bereits 14 Geldausgabeautomaten in die Luft gejagt haben?