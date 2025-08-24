Drogenlenker riskierte bei Flucht Kopf und Kragen

Wilde Szenen haben sich in der Nacht auf Sonntag in Vorarlberg abgespielt. Ein 21-jähriger Pkw-Lenker wollte sich einer Polizeikontrolle entziehen und trat aufs Gaspedal. Es folgte eine Verfolgungsjagd quer durchs Unterland.
Die Vorarlberger Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in Bregenz umfangreiche Verkehrskontrollen durchgeführt, was wohl auch mit dem alljährlichen Hafenfest zu tun hatte. Gegen 1.30 Uhr deuteten die Beamten einem 21-jährigen Lenker, seinen Pkw anzuhalten – doch der junge Mann hat ganz anderes im Sinn. Er trat aufs Gaspedal und raste mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf, es folgten Szenen wie aus einem Actionfilm: Der Flüchtige missachtete sämtliche rote Ampeln und riskierte bei der wilden Jagd durchs Vorarlberger Unterland Kopf und Kragen.
Kollision bei hoher Geschwindigkeit
In Lustenau gelang es schließlich einer Polizeistreife, den 21-Jährigen einzuholen. Dabei kam es zu einer gefährlichen Szene: Nachdem sich das Polizeiauto neben den Fluchtwagen gesetzt hatte, streiften sich die beiden Fahrzeuge bei rasanter Geschwindigkeit kurz. Wenig später gab der junge Mann auf und hielt an.
Kein Schein und mit Drogen vollgepumpt
Warum er sich der Polizeikontrolle entziehen wollte, wurde schnell klar: Zum einen besaß er keine gültige Lenkberechtigung, zum anderen stand er offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen – was eine ärztliche Untersuchung wenig später auch bestätigte. Der 21-Jährige wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.
