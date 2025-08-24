Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anhaltung missachtet

Drogenlenker riskierte bei Flucht Kopf und Kragen

Chronik
24.08.2025 12:05
In Vorarlberg hat sich ein Autolenker einer Verkehrskontrolle entziehen wollen – das ging für ...
In Vorarlberg hat sich ein Autolenker einer Verkehrskontrolle entziehen wollen – das ging für ihn nicht gut aus.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Wilde Szenen haben sich in der Nacht auf Sonntag in Vorarlberg abgespielt. Ein 21-jähriger Pkw-Lenker wollte sich einer Polizeikontrolle entziehen und trat aufs Gaspedal. Es folgte eine Verfolgungsjagd quer durchs Unterland.

0 Kommentare

Die Vorarlberger Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in Bregenz umfangreiche Verkehrskontrollen durchgeführt, was wohl auch mit dem alljährlichen Hafenfest zu tun hatte. Gegen 1.30 Uhr deuteten die Beamten einem 21-jährigen Lenker, seinen Pkw anzuhalten – doch der junge Mann hat ganz anderes im Sinn. Er trat aufs Gaspedal und raste mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf, es folgten Szenen wie aus einem Actionfilm: Der Flüchtige missachtete sämtliche rote Ampeln und riskierte bei der wilden Jagd durchs Vorarlberger Unterland Kopf und Kragen.

Kollision bei hoher Geschwindigkeit
In Lustenau gelang es schließlich einer Polizeistreife, den 21-Jährigen einzuholen. Dabei kam es zu einer gefährlichen Szene: Nachdem sich das Polizeiauto neben den Fluchtwagen gesetzt hatte, streiften sich die beiden Fahrzeuge bei rasanter Geschwindigkeit kurz. Wenig später gab der junge Mann auf und hielt an.

Kein Schein und mit Drogen vollgepumpt
Warum er sich der Polizeikontrolle entziehen wollte, wurde schnell klar: Zum einen besaß er keine gültige Lenkberechtigung, zum anderen stand er offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen – was eine ärztliche Untersuchung wenig später auch bestätigte. Der 21-Jährige wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
10° / 19°
Symbol heiter
Bludenz
11° / 22°
Symbol heiter
Dornbirn
11° / 22°
Symbol heiter
Feldkirch
11° / 21°
Symbol heiter

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
133.625 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
122.428 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
115.900 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2203 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1508 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Wien
Messergewalt in Wien: „Syrer sind Herausforderung“
1078 mal kommentiert
Das Waffenverbot am Reumannplatz wirkt. Bald wird das auch am Yppenplatz so sein, ist die ...
Mehr Chronik
Anhaltung missachtet
Drogenlenker riskierte bei Flucht Kopf und Kragen
Alpinunfall in Blons
Wanderer stürzte ab und blieb regungslos liegen
Krone Plus Logo
Daniel Zadra im Talk
„Regierung will mit dem Kopf durch die Wand“
Bei Austria Lustenau
Eine erste Halbzeit, die Fragen aufwirft
Krone Plus Logo
Faire Pflege
Warum der Betreuungspool nicht sterben darf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf