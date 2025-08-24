Drogenlenker riskierte bei Flucht Kopf und Kragen

Die Vorarlberger Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in Bregenz umfangreiche Verkehrskontrollen durchgeführt, was wohl auch mit dem alljährlichen Hafenfest zu tun hatte. Gegen 1.30 Uhr deuteten die Beamten einem 21-jährigen Lenker, seinen Pkw anzuhalten – doch der junge Mann hat ganz anderes im Sinn. Er trat aufs Gaspedal und raste mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf, es folgten Szenen wie aus einem Actionfilm: Der Flüchtige missachtete sämtliche rote Ampeln und riskierte bei der wilden Jagd durchs Vorarlberger Unterland Kopf und Kragen.