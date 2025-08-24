Alkolenker geriet mit Pkw auf Gegenfahrbahn

Am Samstagabend hat sich in Rankweil ein folgenschwererer Verkehrsunfall ereignet. Drei Personen wurden dabei verletzt, zwei davon mussten in Krankenhaus eingeliefert werden. Verursacht hatte den Unfall ein 21 Jahre alter Mann, der nicht am Steuer hätte sitzen dürfen.
Gegen 22.20 Uhr fuhr der 21-Jährige auf der Rankweiler Stiegstraße in Richtung Götzis, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit diesem auf die Gegenfahrbahn abdriftete – just in diesem Moment kam ihm dort der Wagen eines 23-Jährigen entgegen, eine Frontalkollision war nicht mehr zu verhindern.
Der 23-jährige Lenker sowie sein 22-jähriger Beifahrer zogen sich beim Crash nicht näher definierte Verletzungen zu. Die beiden wurden nach Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Der 21-jährige Unfallverursacher kam mit leichten Blessuren davon. Schmerzhaft dürfte für ihn die Angelegenheit aber dennoch werden: Ein Alkoholtest ergab bei ihm mehr als 1,6 Promille. Der Führerschein wurde dem Alkolenker noch an Ort und Stelle abgenommen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft und der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch angezeigt.
