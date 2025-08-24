Alkolenker geriet mit Pkw auf Gegenfahrbahn

Der 23-jährige Lenker sowie sein 22-jähriger Beifahrer zogen sich beim Crash nicht näher definierte Verletzungen zu. Die beiden wurden nach Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Der 21-jährige Unfallverursacher kam mit leichten Blessuren davon. Schmerzhaft dürfte für ihn die Angelegenheit aber dennoch werden: Ein Alkoholtest ergab bei ihm mehr als 1,6 Promille. Der Führerschein wurde dem Alkolenker noch an Ort und Stelle abgenommen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft und der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch angezeigt.