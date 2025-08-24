Motorradfahrer krachte in zurücksetzendes Auto

Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände: Der Biker fuhr gegen 18.25 Uhr von Dünserberg kommend auf der L73 in Richtung Übersaxen. Nach einer Kurve sah er plötzlich den Pkw einer 33-jährigen Lenkerin rückwärts auf ihn zufahren – zwar legte der Motorradfahrer sofort eine Vollbremsung ein, er konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr verhindern. In weiterer Folge wurde der Biker gegen eine Leitplanke geschleudert, ehe er mit nicht näher definierten Verletzungen am Straßenrand zum Liegen kam. Der 54-Jährige wurde vor Ort von den Rettungssanitätern erstversorgt und anschließend mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert.