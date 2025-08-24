Motorradfahrer krachte in zurücksetzendes Auto

Am Schnifnerberg hat sich am frühen Samstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer zog sich dabei diverse Verletzungen zu und musste von der Rettung ins Spital gebracht werden.
Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände: Der Biker fuhr gegen 18.25 Uhr von Dünserberg kommend auf der L73 in Richtung Übersaxen. Nach einer Kurve sah er plötzlich den Pkw einer 33-jährigen Lenkerin rückwärts auf ihn zufahren – zwar legte der Motorradfahrer sofort eine Vollbremsung ein, er konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr verhindern. In weiterer Folge wurde der Biker gegen eine Leitplanke geschleudert, ehe er mit nicht näher definierten Verletzungen am Straßenrand zum Liegen kam. Der 54-Jährige wurde vor Ort von den Rettungssanitätern erstversorgt und anschließend mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert.
Linienbus kam nicht vorbei
Gilt es noch die Frage zu klären, warum die 33-Jährige mit ihrem Fahrzeug zurückgesetzt hatte? Die Frau konnte nicht anders: Weil ihr auf der schmalen Straße ein Linienbus entgegenkam, musste sie ihr Fahrzeug stoppen. Da ein Passieren dennoch nicht möglich war, fuhr die Lenkerin mit ihrem Pkw zurück bis zur Ausbuchtung – und da kam auch schon der Motorradfahrer angerauscht ...
