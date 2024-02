Hiobsbotschaft für ÖFB-Youngster Linda Natter

Was für ein Schock! Als Linda Natter am Mittwochnachmittag in der 64. Minute des freundschaftlichen Länderspiels der österreichischen U19 gegen Portugal nach einem Zweikampf zu Boden ging, ließen die TV-Bilder bereits Schlimmes befürchten. Der Griff aufs linke Knie, das schmerzverzerrte Gesicht, Tränen. Noch in der Nacht wurde die Stürmerin in Portugal untersucht, auch gleich ein MRT gemacht. Leider bestätigten sich die Befürchtungen - Natter zog sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes zu. Gestern flog sie zurück nach Österreich, wird hier baldmöglichst operiert.