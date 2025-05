Kommt eine neue Eisenzeit?

Zum Anfang eine kurze Einlassung bezüglich des Begriffs „überschüssig“: Ich kann mich nicht erinnern, in meiner Zeit als Wissenschaftsredakteur beim ORF dieses Adjektiv jemals in Verbindung mit dem Hauptwort „Strom“ verwendet zu haben. „Überschüssigen Strom“ gab es nicht, das war eine „Contradictio in Adjecto“, also ein Widerspruch in sich – so etwas konnte es nicht geben, wie ein rundes Quadrat etwa. Denn Strom war immer zu wenig da. Und was ist dann mit den Pumpspeicherwerken? Ja, in diesen wird Strom, der an einer Stelle nicht gebraucht wird, zum Hinaufpumpen des Wassers in den hoch gelegenen Speichersee verwendet. Aber dieser Strom ist nicht „überschüssig“ – der Strom wird ja gebraucht!