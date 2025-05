NÖM-Beteiligung als Chance für kleine Milchbauern

Wenn die Eigentümer der Vorarlberg Milch am Montagabend über eine Beteiligung an der Niederösterreichischen Molkerei (NÖM) abstimmen, dürfte es für den einen oder anderen kleineren Milchbauern auch ums Überleben gehen. Das Worst-Case-Szenario würde nämlich so aussehen, dass der Genossenschaft nichts anderes übrig bleibt, als den Milchpreis zu senken. Die größeren Landwirte im Rheintal dürften dann – sofern sie nicht schon nach Deutschland liefern – ihre Milch zu annehmbaren Preisen ins Nachbarland verkaufen. Übrig blieben am Ende jene Bauern in den Talschaften, deren geringe Milchmenge für die Deutschen nicht interessant ist.