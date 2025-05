Noch bis 6. Juli können Eltern AK-Bonus beantragen

Eltern müssen für Klassenfahrten während eines Schuljahres tief in die Taschen greifen – das zeigen die Ergebnisse der großen AK Schulkosten Umfrage, an der über 2200 Eltern teilgenommen und für rund 3700 Kinder Aussagen getroffen haben. Zwei Drittel der befragten Eltern (63 Prozent), deren Kinder an der Wintersportwoche teilgenommen haben, empfinden die Kosten dafür als sehr bzw. eher belastend. Neben der Nachmittagsbetreuung waren die Klassenfahrten die größten Kostentreiber für die Eltern. In Summe gaben die befragten Eltern in Oberösterreich zwischen den Herbst- und Semesterferien für den Schulbesuch ihrer Kinder durchschnittlich 800 Euro pro Schulkind aus.