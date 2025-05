Merz und seine schimmernde Wehr

Zwar besteht wenig Gefahr, dass Kanzler Merz demnächst in Uniform und Pickelhaube auftritt. Zumindest ein wenig verbale Mäßigung täte den Deutschen angesichts ihrer Geschichte aber ganz gut. Vor allem jenen Vertretern der politischen Linken – in jungen Jahren zumeist Wehrdienstverweigerer – die nunmehr so lautstark nach Aufrüstung und Kriegsbereitschaft schreien.