KI und Satellit zum Schutz des Neusiedler Sees

Völlig neue Dimensionen in der nachhaltigen Pflege des Neusiedler Sees eröffnet das EU-Forschungsprojekt „NeuBaSe“. „Wie emotional es werden kann, wenn es um unser Naturjuwel geht, haben wir in den trockeneren Jahren ab 2020 gemerkt“, schickt Landesrat Heinrich Dorner bei der Präsentation Am Hafen in Oggau voraus. Ein weiterer wichtiger Baustein in den Bemühungen um den Erhalt des einzigartigen Lebensraumes sei der verstärkte Einsatz modernster Technologien, allen voran die Künstliche Intelligenz. In Zukunft lassen sich gezielt Altersstruktur und Zustand des Schilfs sowie Sediment- und Schlammtransporte im See erfassen.