Weniger Bürokratie in EU soll Weinbau beflügeln

Unterstützung von Fraktionen

Weiters soll die von der EU angepeilte Kampagne, die auf die Erschließung neuer Absatzmärkte abzielt, von ursprünglich geplanten drei auf fünf Jahre verlängert werden. Das vorbereitete Maßnahmenpaket setzt ebenso mehr Finanzmittel zur Stärkung des Weintourismus voraus. „Alle Fraktionen unterstützen unsere Marschrichtung“, zeigte sich Hergovich zufrieden. Nach Venedig werden die Themen in der nächsten AdR-Sitzung der Fachkommission für natürliche Ressourcen (NAT) am 2. Juli in Brüssel erneut diskutiert – und abgesegnet, so die klare Erwartung der Weinregionen.