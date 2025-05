Nächste Preislawine rollt bald auf die Raucher zu

Derzeit sind zwölf Prozent des Volumens nicht in Österreich versteuert, der Anteil dürfte bei Preiserhöhungen weiter steigen. Jeder Prozentpunkt mehr kostet den Staat 25 Millionen Euro. „Schon jetzt ist Österreich das Land mit dem höchsten Anteil an Grenzverkäufen“, so Streißnig. Viele Konsumenten fahren dann ins benachbarte Ausland und kaufen dort Zigaretten ein. „In vielen Regionen Österreichs ist die Grenze in 30 bis 60 Minuten erreichbar“, so Aziz Aliev von BAT. Auch mehr Schmuggel könnte die Folge sein.