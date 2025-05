Rockstars bei Horror-Flugzeugcrash gestorben

Nach ersten Erkenntnissen krachte die Maschine wohl in eine Oberleitung, bevor sie mitten in einer Wohnsiedlung in San Diego abstürzte und dabei mehrere Häuser und Autos traf, die daraufhin in Flammen aufgingen. Augenzeugen berichteten von Explosionen, mehrere Bewohner der Siedlung mussten mit Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.