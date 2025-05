Ehemaliger Aloisianum-Schüler bekam Diversion

Er soll auf einer Schulreise in Italien den Hitlergruß gezeigt zu haben. Außerdem soll er Bilder in sozialen Netzwerken geteilt haben, auf denen NS-Symbole oder die Zahl 88 zu sehen sind. Der ehemalige Schüler (17) des Linzer Elite-Gymnasium Aloisianum soll nun im Rahmen einer Diversion einen geführten Rundgang in einer Gedenkstätte machen. Das bietet ihm die Linzer Staatsanwaltschaft an.