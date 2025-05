Finale in Sicht! Florida legt gegen Carolina nach

Die Florida Panthers haben in den Play-offs der National Hockey League (NHL) den nächsten Schritt zum neuerlichen Finaleinzug getan. Am Donnerstag ließ der Titelverteidiger bei den Carolina Hurricanes auf das jüngste 5:2 ein 5:0 folgen, führt in der „best of seven“-Halbfinalserie mit 2:0 und hat in den nächsten zwei Partien Heimrecht. Einiges spricht also für die dritte Finalteilnahme der Panthers in Folge.