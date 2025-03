Höhere Abgabe: Trafiken kämpfen ums Überleben

Das Sparpaket lässt grüßen: Eine Milliarde Euro will sich der Staat über Lotto & Co. holen. Kosten, die auf unseren Trafikanten picken bleiben – und die sie ums Überleben kämpfen lassen könnten. Indes gehen in einer weiteren Glücksspiel-Causa die Wogen hoch: Ein Rubbellos, das 2023 erschien, sorgt für gehörigen Wirbel.