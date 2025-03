Wie sich Preiserhöhung bei Tabakerhitzern auswirkt

Damit fällt auch der Vergleich zum Ausland künftig anders aus. Nur noch in Deutschland und der Schweiz sind die Produkte künftig teurer. In Slowenien und der Slowakei zahlt man mit 4,70 Euro um 1,50 Euro weniger für eine Packung desselben Produkts, in Ungarn immerhin einen Euro weniger. Auch in Tschechien ist es billiger. In Kroatien und Serbien muss man ebenfalls klar weniger bezahlen. Hier sind es 4,30 bzw. 3,20 Euro pro Packung.