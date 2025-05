Papst-Bruder Louis Prevost besuchte Trump

Der US-Amerikaner Prevost ist bekennender Anhänger Trumps und der sogenannten MAGA-Bewegung (Make America Great Again, Anm.). Nach der Wahl seines Bruders Robert Francis Prevost zu Leo XIV. war Louis wegen kontroverser Online-Beiträge in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Auf Facebook hatte er teils die Vorgängerregierung von Joe Biden wüst beschimpft. Nach der Papst-Wahl versprach er zwar, sich im Ton zu mäßigen, bezeichnete sich in einem Interview aber weiter als „MAGA-Typen“.