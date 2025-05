Unangefochtene Königin der sexy Maternity-Fashion

MeRaffinierte Cut-Outs

Das absolute Highlight des Designs waren jedoch die raffinierten Cut-Outs im Bauchbereich, die sich perfekt an ihre Schwangerschaftsrundungen anpassten. Diese Aussparungen waren mit Knoten und überdimensionierten Rüschen an den Seiten versehen, was dem Look eine aufregende, aber dennoch elegante Note verlieh. Auch der untere Teil des Kleides spielte mit zarten Rüschen und war leicht transparent, wodurch die Silhouette ihrer Beine subtil durchschimmerte.