Parkplatzabzocke: Anwalt bereitet Sammelklage vor

Dutzende Wiener tappten im vergangenen Jahr in die „Abzockfalle“ am Marathonweg in der Leopoldstadt. Wer hier kurz hielt, musste teilweise sogar mehrmals 399 Euro zahlen. Anwalt Thomas Breuss schlägt nun mit einer Sammelklage zurück. Die „Krone“ weiß, wie man sich anschließen kann.