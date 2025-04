In Polen steht jetzt Krieg auf dem Stundenplan!

Lange Zeit war das Schießtraining in Polens Schulen freiwillig, mittlerweile ist es Pflicht. Offiziell heißt das Unterrichtsfach „Sicherheitserziehung“. So auch in der Stadt Ilza (15.000 Einwohner), südlich von Warschau. Während eines Lokalaugenscheins der deutschen „Bild“-Zeitung bringen Soldaten der polnischen Armee den Schülern des Gymnasiums das Marschieren sowie den richtigen Umgang mit Standardwaffen (Sturmgewehre, Handfeuerwaffen) bei. Ziel ist es, Nachwuchs für die Armee zu gewinnen.