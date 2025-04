Was uns Gene verraten und für wen das wichtig ist

In unseren Genen ist nicht nur festgeschrieben, welche Haar- oder Augenfarbe wir bekommen, sondern auch, ob wir anfällig für bestimmte Erkrankungen sind. An der Medizin-Uni Innsbruck steht eines jener Wundergeräte, die das Erbgut eines Menschen als Gesamtbild darstellen können. Doch was bringt das nun für unsere Gesundheit?