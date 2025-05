Unternehmen reduzieren Büroflächen drastisch

Struktureller Wandel am Immobilienmarkt

Besonders häufig schrumpfen große Dienstleister ihre Büros: 19,2 Prozent haben dies bereits getan, während 22,7 Prozent dies innerhalb der nächsten fünf Jahre vorhaben. In der Industrie wollen künftig 10,1 Prozent verkleinern, im Handel 8,2 Prozent, im Baugewerbe 2,9 Prozent und in kleineren Unternehmen 9,5. „Der Büroimmobilienmarkt befindet sich in einem strukturellen Wandel“, sagte Krause. „Unternehmen setzen verstärkt auf Effizienz, flexible Nutzung und neue Arbeitsplatzkonzepte.“