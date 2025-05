Software-Firma hilft nun auch beim Energiesparen

Egal, ob es eine Lücke oder ein Fehler in einer Software ist: Die Lösungen von Dynatrace erkennen sie in Echtzeit und beheben sie umgehend und vollautomatisch. Genau diese Talente der digitalen Überwachungs-Plattform sorgen dafür, dass der Umsatz des in Linz gegründeten Software-Unternehmens im Vorjahr weiter nach oben kletterte. Im Geschäftsjahr 2024/25 kam man bei 1,699 Milliarden US-Dollar zu liegen, das sind umgerechnet etwa 1,52 Milliarden Euro.