Tierischer Einsatz: Fuchs aus Brunnen befreit

„Wir waren der Annahme, dass seine Mutter in der Nähe ist, deswegen haben wir ihn gleich vor Ort ausgelassen - er hat sich gleich vertschüsst und ist im Dickicht untergetaucht – ihm hat nichts gefehlt!“ Laut Angaben des Florianis dürfte der kleine Rabauke drei bis vier Stunden in dem Brunnen verharrt sein. Ein Glück, dass der aufmerksame Nachbar das Wimmern der kleinen Fellnase hörte und die Freiwillige Feuerwehr Gablern so den Sturzpiloten retten konnte.