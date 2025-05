Smartphones verpassen Nutzern einen Wetter-Schock

Als „extrem schlecht“ stufte die Apple-Wetter-App die Luftqualität in Salzburg in den vergangenen Tagen ein. Der tiefrote Bereich auf der Skala der Wetter-App bringt Warnungen für die Smartphone-Nutzer mit sich: Reizungen der Schleimhäute und Atemwegsbeschwerden sind möglich, starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, gelte es laut der Handy-App zu vermeiden.