Rapids Katzer betont: Noch ist nichts entschieden

Katzer präzisierte aber auch, dass sich der Kreis der an infrage kommenden Trainer im Wesentlichen „auf drei Kandidaten reduziert“ habe. „Es gibt eine Tendenz, aber wir haben für nächste Woche noch Gespräche mit Trainern angesetzt.“ Der Sportchef verwies auch auf die Tatsache, dass die Admira und ihr Sportdirektor Stöger in der 2. Liga mitten im Aufstiegskampf stecken. „Das ist ja unangenehm hoch zehn, die spielen heute in Liefering“, so Katzer.