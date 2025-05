Erste heiße Spur, aber keiner will schuld sein

Der Mega-Blackout vom April in Spanien und Portugal gab lange Zeit Rätsel auf. Jetzt führt die Spur nach Südspanien. Laut Energieministerium setzte der Ausfall einer einzigen Umspannstation in Granada eine Kettenreaktion in Gang, die das Stromnetz binnen 25 Sekunden lahmlegte. Und trotzdem will niemand Schuld gewesen sein!