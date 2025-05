Der „arbeitslose Trainer“ und sein „Haufen Kinder“

Barca mit 97 Ligatoren klare Nummer eins

Yamal glänzte 2024/25 mit 17 Toren und 25 Assists in 53 Pflichtspielen. Von der Scorerausbeute noch wichtiger war Raphinha mit 34 Treffern und 25 Vorlagen. Als Vollstrecker schlechthin rückte zudem Robert Lewandowski mit 40 Toren in den Vordergrund. Der Offensivfußball ist unter Flick wieder richtig in Mode gekommen, die 97 Tore in 36 Ligaspielen sind eine Klasse für sich, Real hält bei 74. „Wir glauben an uns selbst und daran, was wir machen. Das ist der Schlüssel für den Erfolg“, sagte Raphinha.