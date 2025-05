Mehr Zuversicht mit Rekord-Abgabenquote?

„Zuversicht“ will Finanzminister Markus Marterbauer mit seinem Budgetplan schaffen. Gleichzeitig schnalzt er in einer Rezession die Steuer- und Abgabenquote auf ein Rekordniveau von 45,5 Prozent nach oben. Österreich dürfte in der EU damit 2026 von Platz vier auf Platz zwei, nur ganz knapp hinter Frankreich, vorrücken – ein unrühmlicher Spitzenplatz. Dabei hat Österreich alles andere als ein Einnahmenproblem: Mit fast 250 Milliarden Euro waren die Staatseinnahmen 2024 so hoch wie nie. 2025 und 2026 werden sie ohnehin weiter steigen, „dank“ Regierungsmaßnahmen nun zusätzlich um 3,3 Milliarden Euro.